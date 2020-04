1 miljoen kijkers zien terugkeer Dragons’ Den

De WNL-show, die tien jaar geleden voor het laatst werd uitgezonden, was daarmee een de beste bekeken programma’s in zijn tijdslot. Alleen Zondag met Lubach werd met 1,7 miljoen kijkers meer bekeken.

In Dragons’ Den krijgen beginnende ondernemers die op zoek zijn naar een investeerder, de kans om hun eigen bedrijf te pitchen aan vijf van de meest succesvolle zakenmensen van ons land. Het programma wordt gepresenteerd door Quote-hoofdredacteur en Op1-presentator Sander Schimmelpenninck. In eerdere seizoenen was Jort Kelder het gezicht van het programma.

De grote kijkcijferhit was zoals al weken weer Boer zoekt vrouw. Dit keer zaten er op primetime ruim 3,3 miljoen kijkers klaar voor de laatste liefdesperikelen van de datende boeren. RTL 4 scoorde met Weet ik veel met Beau van Erven Dorens. Naar de quiz keken 1,2 miljoen kijkers.