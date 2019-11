Neusring Prodigy-frontman Keith Flint onder de hamer

Enkele pareltjes van de collectie uit Flints vijftiende-eeuwse boerderij in Essex zijn een opgezette haas met een geweer in de pootjes, een gouden kastje gedecoreerd met slangen en een speciaal voor hem gemaakt eikenhouten bed met slangen. Fans kunnen ook bieden op de iconische neus- en oorpiercings van de zanger en de MTV Awards die de formatie won voor nummers als Firestarter, Breath en Smack My Bitch Up.

Flint overleed in maart dit jaar; hij maakte in zijn huis een einde aan zijn leven. Hij was 49 jaar.

