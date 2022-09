Loes Luca: ’Waarom heeft God mij niet meer haar gegeven?’

„Ik zie natuurlijk mijn achterhoofd bijna nooit. Dan zie ik dat terug of op de foto en dan denk ik: gadverdamme, wat afschuwelijk. Waarom heeft God mij niet wat meer haar gegeven?”, vertelt Luca, onder meer bekend van de film Ja zuster, nee zuster aan podcastpresentatrice Tina de Bruin. Ze zegt dat als ze op televisie is wat extra haar heeft. „Hoe noemt de kapper het nou? ’Je extra’.”

Luca benadrukt dat het geen toupet is, maar ’een rondje haar waar ik mijn eigen drie haren doorheen trek’. „Dan heb ik een iets bedekter achterhoofd.” In het dagelijks leven draagt ze dat niet, maar tijdens een interview op televisie wel. „Dat vind ik zelf prettiger, want ik voel me daar onprettig bij als ik dat niet heb. Want ik weet hoe dat eruit ziet en daar zit ik me voor te schamen. Dat wil ik liever niet. Ik wil gewoon haar hebben.”

Het hebben van geen haar brengt ook een voordeel met zich mee, moet Luca lachend bekennen. „Het enige voordeel van geen haar hebben is dat ik nooit mijn benen hoef te scheren, want daar zit ook geen haar op.”