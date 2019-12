Frank en Rogier hadden moeite met overstap naar RTL

„We hebben met zo vreselijk veel warm plezier Paleis voor een prikkie gemaakt”, legde Frank uit. „En met veel plezier bij SBS6 gewerkt”, vulde Rogier aan.

De interieurstylisten moeten hun geliefde programma achterlaten bij SBS6. „Zo is het afgesproken”, aldus Frank. „Alle ideeën moesten we eerst voorleggen aan SBS. Dat hebben we gedaan, zij zagen er niks in. Toen kwamen we al heel gauw bij RTL terecht, waar ze het wel leuk vonden.”

Wat Frank en Rogier precies gaan doen bij hun nieuwe werkgever, waarvoor ze vanaf 1 januari werken, is nog niet bekend. Het duo, dat voor RTL Boulevard een zorgcentrum in kerstsferen bracht, zou volgens het entertainmentprogramma ’iets met bejaarden’ gaan doen.