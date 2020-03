Berdien Stenberg wordt omroepbaas

Fluitiste Berdien Stenberg stort zich in een nieuwe tv-uitdaging. „Ik ben een creatief persoon en vind het allemaal wel erg leuk om te doen.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Ze was altijd de artiest die fluitend haar werk deed, maar na een aantal jaren hield BERDIEN STENBERG (62) de muziekwereld toch voor gezien. Berdien manifesteerde zich vervolgens voor het CDA in Almere en komt nu, ook in de polderstad, met een ander initiatief. De fluitiste is daar omroepbaas geworden!