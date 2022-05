Songfestivalkoorts ‘Gunstige loting voor S10 bij Songfestival’

Tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn komt S10 als elfde het podium op. Volgens Telegraafverslaggever Richard van de Crommert is dat positief nieuws voor de Nederlandse artiest: „Haar rustige act gaat juist opvallen tussen het geweld van Spanje en Oekraïne, die voor en na haar optreden.” Verder blikt Richard met kenner Katja Zwart vooruit op de finale. Gaat S10 in de top 10 belanden? En is het wel zo’n uitgemaakte zaak dat Oekraïne het Songfestival wint? Dat en meer in een nieuwe aflevering van de podcast Songfestivalkoorts.