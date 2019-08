Debuut en kroonjaar

Carine Crutzen Ⓒ Foto Gergor Servais

Voor Carine Crutzen wordt het een bijzondere nazomer. Op 17 september maakt de actrice, bij het grote publiek bekend van haar rol in de succesreeksen Pleidooi, Oud Geld en De Daltons, haar debuut als romanschrijfster. Haar autobiografische eersteling heet Uit het zuiden en belooft volgens haar uitgeverij De Geus een ’openhartig levensverhaal in fragmenten’ te zijn. Ze haalt herinneringen op aan haar jeugd, aan een meisje dat groots en meeslepend wilde leven, zichzelf tegenkwam in de hel, opkrabbelde, maar ondanks alles eerst en vooral een goede dochter wilde zijn.