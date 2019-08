Presentatie Eurovisie Songfestival blijft ongewis

De geruchten gaan al tijden dat Dionne Stax de ereklus krijgt, nadat bekend werd dat de NOS-nieuwslezeres haar carrière zou voortzetten bij AvroTros. Ze gaat ook onder meer DNA onbekend presenteren, dat ze overnam van Caroline Tensen die overstapte naar de NOS.

Sietse Bakker, uitvoerend producent, wilde weinig kwijt tijdens de NPO-presentatie dinsdagochtend: „Het gaat goed, we zijn bezig met het samenstellen van fantastisch team. We maken vrijdag bekend waar het wordt gehouden.”

Hij kondigde enkel de twee regisseurs aan, ’sterrenduo’ Marnix Kaart (o.a. De Toppers) en Marc Pos (Idols): „Je hebt goede mensen nodig, het is misschien wel het grootste tv-evenement in Nederland.” Bakker liet zich ontvallen dat het tot kerst kan duren voordat het team compleet is. Het Eurovisie Songfestival staat gepland voor volgend jaar mei.

Het internationale liedjesfestijn, dat door miljoenen mensen wordt bekeken, vindt plaats in Maastricht of Rotterdam, dat zal vrijdag bekend worden. Duncan Laurence won afgelopen editie het Eurovisie Songfestival met zijn nummer Arcade.