BN’ers openen terrasseizoen

In Groningen heeft Daphne Deckers eerst nog een boekenwinkel geopend, om vervolgens neer te strijken op het terras. Hoewel het in sommige delen van het land prachtig weer is, schrijft Daphne dat het er in het Noorden behoorlijk winderig is. „Boekenwinkel geopend 🎉 interview over Uitwaaien gedaan 📚 en dan nu: op een terras! 🤩 Het waait behoorlijk en zo warm is het nu ook weer niet, maar dat maakt niet uit: Ik zit 😄🌞”, aldus Daphne.

Jan Versteegh geniet al met volle teugen van een biertje én bitterballen. „Het is ongetwijfeld ergens vijf uur. De terrassen zijn open! Cheers! 🍻”, laat de presentator enthousiast weten.

Net als in de rest van het land, wordt er ook in Volendam gevierd dat de horeca weer gedeeltelijk open is. „Op het terras! Wat heb ik dit toch verschrikkelijk gemist!”, schrijft Kees Tol op Instagram. Simon Keizer is gaan lunchen met zijn vrouw Annemieke, die een foto deelt op het sociale medium. „Jaaaa het is echt! We hebben weer op een terras gezeten! Wat een feestdag! 🥳.”