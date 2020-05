Ere-Zilveren Nipkowschijf voor Matthijs van Nieuwkerk

Oogappels, waarvan dit jaar het tweede seizoen werd uitgezonden, handelt over ouderleed en puberperikelen. De jury, die bestaat uit tv-recensenten en mediajournalisten, oordeelt: ’Oogappels is onmiddellijk herkenbaar voor iedereen die ouder of kind is. Natuurlijk komt de tragikomische serie over ouders en pubers vooral direct binnen bij mensen die er nu middenin zitten. Maar mede door het commentaar van de oma’s en de opa’s kunnen ook kijkers van andere leeftijden zich herkennen in de warmte en benauwenis van de familie. En in de lange lijnen die door families lopen: iedere ouder is ook een kind, dat levenslang met zijn eigen ouders worstelt. Binnen de sterke cast springen vooral Malou Gorter en Ramsey Nasr eruit, als het tegenpolige echtpaar Merel en Erik. De een verschuilt haar machteloosheid en verdriet achter een harde, cynische façade. De ander juist achter een façade van zachtmoedige zorgzaamheid.’

Ⓒ Mark de Blok

In Frontberichten filmen mensen met cruciale beroepen, zoals zorgpersoneel, huisartsen en apothekers maar ook politieagenten tot schoonmakers en supermarktmedewerkers, de gevolgen van de coronacrisis in hun (werk)leven.

Loopgraven

’De coronacrisis heeft tot een aantal nieuwe initiatieven geleid op tv en daar stak Frontberichten met kop en schouders bovenuit. Als we het gevecht tegen het virus een oorlog kunnen noemen, dan werd in Frontberichten rechtstreeks verslag gedaan uit de loopgraven. Longartsen, ic-personeel, verpleeghuispersoneel, leraren, pakketbezorgers – allemaal vertelden ze direct in de camera, zonder filter van verslaggever of redacteur, hoe hun leven er op die dag uitzag en waar ze mee bezig waren. Daarmee kreeg de kijker een rechtstreekse blik in een totaal andere wereld. Waar het aan talkshowtafels voornamelijk ging óver deze mensen, kwamen ze in Frontberichten zelf aan het woord en in beeld. En daarmee al hun zorgen, twijfels, angsten, maar ook de vrolijke momenten en successen’, vindt de jury.

In Brieven aan Andalusië is te zien hoe Stef Biemans met zijn vrouw Audrey en hun twee kinderen uit Nicaragua, waar dictator Daniel Ortega steeds harder optreedt tegen dissidenten, in Spanje een nieuw leven probeert op te bouwen. De jury: ’Stef Biemans, de dichter onder de Nederlandse reisverslaggevers, heeft een wonderschone serie gemaakt. Hij doet niet alleen verslag van het tussen traditie en globalisering meanderende leven in Zuid-Spanje, maar de reeks wordt geleidelijk aan steeds meer een verslag van zijn eigen migratie, met vrouw en kinderen, vanuit Nicaragua. Zo wordt Brieven aan Andalusië ook een van binnenuit verteld verhaal over liefde en onthechting – vol schitterende scènes uit een huwelijk.’

Nuttige rol

100 dagen voor de klas (VPRO), waarin Tim den Besten en Nicolaas Veul als buitengewoon stagiaires werken op een scholengemeenschap in Lelystad, is de speciale vermelding van dit jaar. De jury: ’De vermelding danken de makers aan hun gedurfde sprong in het diepe, door honderd dagen lang te proberen een nuttige rol te vervullen voor klasladingen jonge mensen. Een ode aan het onderwijzersvak, met liefde gemaakt. Want ondanks alle moeilijkheden twitterden onderwijzers in de lockdown teksten als: ’Ach, door dit soort beelden krijg ik zo veel zin om weer voor de klas te staan’. Misschien ook omdat hun handen jeukten?’

Ⓒ Vpro

Vorig jaar won de documentaireserie Stuk (VPRO) de Zilveren Nipkowschijf, Jeroen Pauw ontving toen de Ere-Zilveren Nipkowschijf. Die gaat nu naar Matthijs van Nieuwkerk, die eerder dit seizoen na vijftien jaar stopte met De wereld draait door. De prijzen worden uitgereikt op 25 juni.

Perfect

Over Matthijs van Nieuwkerk schrijft de jury in haar rapport: ’Voor een Ere-Zilveren Nipkowschijf voor Matthijs van Nieuwkerk is 2020 hét uitgelezen jaar, vanwege een perfect afgerond vijftiende seizoen van DWDD. Naast verstilde ontroering in menige huiskamer, vielen hem bij dit afscheid loftuitingen ten deel als ’de grote bewonderaar’, presentator van ’het invloedrijkste programma van de eeuw’, ’het kon niet intiemer’. DWDD was ondenkbaar zonder Van Nieuwkerks ambitie om uit elke uitzenddag het maximale te halen, zijn journalistieke instinct, het vermogen om in een moordend tempo te presenteren en zijn verlangen om te bewonderen. Zijn ambitie was de grote motor van het programma.’