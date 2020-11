Nee, de eerste indruk van dit nieuwe Hans de Booij-album Hoe had ik het anders moeten doen is niet de beste. Die strijkers uit een doosje, synthesizer-drums en dat jaren 80-stof op vooral de popsongs doen vaak goedkoop aan, amateuristisch zelfs. Maar goed luisteren, want deze plaat is zo veel meer dan dit.