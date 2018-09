Sylvana Simons ziet af van Ranking the Stars

De opnames beginnen op 19 mei, maar dat is te snel voor Sylvana. „Het gaat wel, maar het was schrikken en ik heb nog wel pijn. Ik dacht dat ik een hartaanval aan het hebben was. Een klaplong is de beste diagnose die ik kon krijgen”, aldus Simons tegen DAGonline.

Haar herstel zal enkele weken tot maanden duren. Het Bij1-gemeenteraadslid werd maandag in het OLVG in Amsterdam opgenomen nadat ze last had van pijn op haar borst.