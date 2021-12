’Britney Spears werd vóór het curatorschap al onder de duim gehouden’

„Ons werd vanaf het begin verteld dat we elke dag een drugstest moesten ondergaan, hetgeen vrij normaal is als je op tournee bent met een artiest. Maar er werd ons ook gezegd dat we geen contact met Britney mochten hebben. Het was haar broer Bryan die ons dat oplegde”, schrijft Garza op Instagram. „Als Britney vraagt of je plannen hebt, dan zeg je nee. Als ze je vraagt om ergens naartoe te gaan, dan zeg je dat je niet kan.”

„Ik herinner me een avond waarop Britney haar crew uitnodigde in haar appartement in New York om een drankje te komen drinken. Bryan zei ons toen dat de plannen gewijzigd waren en dat Britney die avond met haar familie zou doorbrengen. En mocht ze een van ons bellen, dan moesten we vooral niet reageren. Britney zat dus de hele avond alleen thuis. Ze was woedend toen ze hoorde wat er zich had afgespeeld en eiste dat haar broer zijn excuses aan ons aanbod.”

Garza is blij dat de zangeres haar vrijheid terug heeft. „Ze is zo’n ontzettend lief en leuk persoon, ik vind het afschuwelijk dat ze bijna veertien jaar lang onder het regime van haar vader heeft moeten leven. Maar zoals ik al zei: ook vóór het curatorschap werd ze al onder de duim gehouden. Die hele familie heeft van haar geprofiteerd vanaf het moment dat ze succesvol werd als tiener. Het is werkelijk te walgelijk voor woorden dat je eigen familie je dit aan kan doen. Het ging hen alleen maar om geld en Britney was hun goudmijntje.”