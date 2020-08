Ferry Doedens vlucht naar Zwitserland

Met slechts het gezelschap van zijn hond probeert Ferry Doedens in Zwitserland het leven weer op te pakken. Ⓒ Instagram

In de week na de ophef rondom FERRY DOEDENS (30) kijkt de acteur zelf uit over een groen berglandschap in Zwitserland. Alleen een hond die hem daar gezelschap houdt. „Even een weekje niks en tot rust komen. Het is prachtig hier, heerlijk stil en ben echt eventjes van de buitenwereld af. Daar ga ik van genieten”, laat hij weten.