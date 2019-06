Ⓒ Arie Bruinsma

Hij was eerder jazzmuzikant, beeldend kunstenaar, ondernemer en historisch krijgskunstenaar. Zo’n vijf jaar geleden stortte hij zich op een acteercarrière. Met vrienden van zijn zwaardvechtschool ging Mishaël Lopes Cardozo (46) een weddenschap aan: binnen twee jaar zou hij in Game of thrones, Star wars of Vikings te zien zijn. Twee van de drie kan hij afstrepen.