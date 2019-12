Angstige periode voor Nicolette Kluijver na afwijkingen longscan

In 2017 werd Nicolette gediagnosticeerd met longkanker. Ze overwon de ziekte, maar wordt nog wel jaarlijks gecontroleerd of de kanker niet is teruggekeerd.

Tijdens een van die controles werden afwijkingen in beide longen van de presentatrice gevonden. „Bad news!!! De schrik was groot!”, schrijft ze. „Ik moest zes weken wachten om daarna weer in de CT scan te gaan zo konden we uitsluiten of het ging om een ’gewone’ infectie of in het slechtste geval kanker. Het waren zes loodzware weken.” Gelukkig bleek het te gaan om een infectie. „Afgelopen maandag hoorde ik dat de vlekken zijn verdwenen. Wat een verlossing!”

Tijdens het wachten op de uitslag van de scan, bedacht de presentatrice een nieuw project om op te zetten. „Om mijn dankbaarheid voor het leven te tonen, om echt iets te betekenen in dit leven! Ik wil je graag voorstellen aan mijn 35 adoptiebabyolifantjes. Ik ben adoptiemoeder geworden en ga mijn weesolifanten bezoeken op Sri Lanka.”