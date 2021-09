Ferry Maat wacht op tweede operatie voor huidkanker

„Soulshow vrienden, precies een week geleden ging ik op Curaçao onder het mes zoals dat heet. Het is vandaag weer donderdag en ik ben thuis op Bonaire in afwachting van een tweede operatie waarvoor ik opnieuw naar onze buren zal vliegen”, schrijft hij. Hij voegt daaraan de hashtag huidkanker toe. Tegelijk meldt hij dat hij de dag ervoor wel een nieuwe Soulshow heeft kunnen opnemen.

Fans steken hem een hart onder de riem met allerlei lieve berichtjes. Ze wensen hem sterkte en een spoedig herstel. Het is niet de eerste keer dat de Nederlandse dj die zich in Bonaire heeft gevestigd na een lange radiocarrière in Nederland, in het ziekenhuis belandt vanwege huidkanker. In 2016 schreef hij al op Facebook dat hij vaker last had van huidkanker, maar dat het die keer ’serieus mis’ was. Ook toen werd hij geopereerd.