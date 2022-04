Leontine heet officieel geen Borsato meer

In een vraag-en-antwoordsessie verklaart de familie waarom het account van de hond te vinden is onder de naam Obi Ruiters. „Mama Leontine heet officieel nu weer Leontine Ruiters”, luidt het antwoord. „Daarnaast vinden we Obi Ruiters ook simpelweg gewoon mooier klinken dan Obi Borsato.”

Op het eigen account van Leontine staat de naam Borsato nog wel, maar ook daar wordt een verklaring voor gegeven. Leontine wilde haar gebruikersnaam eigenlijk veranderen, maar de beoogde naam was al bezet door een account dat niet meer wordt gebruikt. „Dus zijn we aan het kijken of we de rechten van de naam kunnen opvragen.”