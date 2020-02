Chantal Janzen ontroerd door wafel: ’Hoe pathetisch dat ook klinkt’

Toen ze thuiskwam van een liveshow lag daar een wafel op haar te wachten, als verrassing, die haar zoon had meegenomen uit Limburg. „Wafels, versgebakken door m’n vader. Een traditie. Alle mooie dingen die je mag doen voor je werk, ’t is allemaal prachtig, ook vanavond weer, maar het fijnste moment beleef je dan toch hier thuis.”

Waarom de wafel haar zoveel doet? „Ze wonen niet om de hoek, m’n ouders, en ondanks dat dit al zo’n 21 jaar zo is, vind ik dat nog best vaak jammer. Steeds meer lijkt wel. En als dan zo’n door mijn vader zelfgebakken wafel op me ligt te wachten ontroert me dat altijd. Hoe simpel en pathetisch dat misschien ook klinkt, over een wafel nota bene.”

Toch weet ze ook wel waarom het haar zo raakt. „Ook al ben je 41, die liefde van je ouders, die onvoorwaardelijk is, zal je volgens mij altijd blijven raken. Maakt denk ik niks uit hoe oud je bent.”