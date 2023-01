Dochters Lisa Marie Presley erven landgoed Graceland

Elvis liet zijn landgoed na aan zijn dochter toen hij in 1977 overleed. Het werd daarna omgetoverd tot een museum dat sinds 1982 is geopend. Sindsdien is Graceland tevens een soort bedevaartsoord voor fans van The King.

Bij het landgoed wordt Lisa Marie Presley, die vorige week op 54-jarige leeftijd overleed, zondag door het publiek herdacht. Ze zal, net als haar vader, worden begraven op Graceland. Details over de ceremonie zijn nog niet bekend. Wel wordt aanwezigen gevraagd geen bloemen mee te nemen, maar in plaats daarvan een donatie te doen aan de Elvis Presley Charitable Foundation. Die stichting steunt meerdere lokale organisaties die zich onder meer inzetten voor kunst en onderwijs.