Franse regisseur Jean-Jacques Beineix (75) overleden

Beineix had zijn grootste successen in de jaren tachtig. Een van zijn meest bekende films is Betty Blue (37° 2 le matin), die werd genomineerd voor de Oscar voor beste buitenlandse film. Zijn speelfilmdebuut Diva (1981) werd bekroond met een César. In 2001 bracht Beineix zijn zesde en laatste speelfilm uit: Mortel transfert.

De regisseur was ook actief als theaterproducent en regisseerde in 2015 het stuk Kiki de Montparnasse. In 2006 verscheen zijn autobiografie.