Ariana Grande doneert kwart miljoen om anti-abortuswet

De zangeres wil een statement maken vanwege de antiabortuswetten die recent zijn aangenomen in een aantal zuidelijke staten in Amerika, waaronder Georgia, waar Atlanta onder valt. Planned Parenthood is een Amerikaanse non-profitorganisatie die seksuele voorlichting geeft en al jaren strijdt voor versoepeling van abortuswetgeving.

Ariana heeft zelf nog niet openlijk gereageerd op de nieuwe wetgeving maar ze sluit zich met haar donatie wel aan bij een groep vrouwelijke Amerikaanse sterren die woedend zijn vanwege de nieuwe regels. In de wet staat dat nagenoeg alle abortussen verboden worden en dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor vrouwen die zijn verkracht of het slachtoffer zijn van incest. Alleen wanneer de gezondheid van een vrouw ernstig in gevaar is, mag er abortus uitgevoerd worden.