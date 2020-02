Greta Thunbergs zusje treedt in voetsporen Edith Piaf

Na Greta staat nu ook Beata in de schijnwerpers, maar dan wel in een compleet andere rol. Het veertienjarige meisje gaat een jonge Edith Piaf spelen in de musical Forever Piaf die in september in Stockholm in première gaat.

Beata stapte in het verleden maar wat graag samen met haar zus Greta mee in een klimaatmars, maar voor haar eigen toekomst slaat ze liever dezelfde weg in als die van haar moeder: operazangeres Malena Ernman. „Ik dans en zing al zolang ik me kan herinneren”, vertelt Beata aan persbureau DPA.

„Haar onsterfelijke muziek kunnen uitvoeren is een droom die uitkomt”, doelende op de Franse legende Piaf. Moeder Malena speelt de hoofdrol in de musical: de oudere versie van Piaf.