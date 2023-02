Vijftien jaar na overlijden komt nieuw album Benny Neyman uit

„Ik ben bezig met een biografie van Benny, en er komt een cd uit met een aantal nieuwe stukken”, aldus Van Barneveld. Hij gaf nog geen details over het project. Het is wel de bedoeling dat zowel het album als de biografie in 2023 uitkomen.

In het najaar kwam al JIJ uit, een oud duet dat Neyman in 1989 opnam met Liesbeth List. Deze opname werd teruggevonden in het archief van Liesbeth List na haar overlijden in maart 2020.

Neyman overleed in februari 2008, op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De in Maastricht geboren mijnwerkerszoon was vooral bekend van de grote hits als Ik weet niet hoe, Vrijgezel en Waarom fluister ik je naam nog. Hij maakte in totaal twintig theatershows en vijfentwintig elpees en cd’s.