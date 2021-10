Premium Het beste van De Telegraaf

Annejet van der Zijl schrijft familiesaga over nazaten Leon en Juliette Van slavin tot steenrijke vrouw

Met de presentatie van haar Boekenweekgeschenk Leon en Juliette dacht Annejet van der Zijl klaar te zijn met het hartroerende verhaal van de Westlandse avonturier die in 1818 hevig verliefd werd op een jonge Amerikaanse slavin. Maar een bezoek aan een verre nazaat van de familie Herckenrath in San Francisco, waarbij ze een foto zag van een mooie maar droevig, zwarte vrouw in deftige kleding, deed haar beseffen: „Dit verhaal is nog niet klaar met mij.” Zwarte gemeenschap