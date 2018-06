Ariana Grande: verwerken Manchester duurt eeuwig

„Er zijn zoveel mensen die een enorm verlies en pijn hebben geleden. De verwerking zal eeuwig duren”, zegt de Amerikaanse zangeres tegen Time. Ze noemt de terroristische aanslag „het allerergste van de mensheid.”

„Muziek moet het veiligste ter wereld zijn. Ik denk dat het daarom nog elke dag zo zwaar op mijn hart ligt. Ik wou dat er meer was dat ik kon repareren”, verzucht de 24-jarige Ariana, die nog dagelijks denkt aan de dramatische gebeurtenis. „Je denkt dat het na verloop van tijd makkelijker wordt om over te praten. Of je zult er vrede mee sluiten. Maar ik wacht elke dag tot die vrede komt en het is nog steeds erg pijnlijk.”

Met haar nieuwe album Sweetener wil Grande haar fans een positieve boodschap meegeven. „Als je voor een uitdaging staat, probeer dan iets moois te maken in plaats van te klagen.”