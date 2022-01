The Black Klansman-acteur Max Julien overleden

„Tijdens Juliens decennialange carrière stond hij bekend als gedurfd, eerlijk en recht door zee”, schrijft zijn team in een verklaring. Ook zijn vriend filmmaker David F. Walker reageerde op de dood van de acteur. „Ik ontmoette Max in 1996”, schreef Walker. „Hij was een geweldig mens en we hadden zoveel geweldige gesprekken. Hij was briljant en hilarisch en charismatisch. Rust in vrede.”

De acteur verscheen ook onder meer in de films The Black Klansman, Psych-Out en The Savage Seven. Naast zijn acteerwerk was Julien actief als producent, schrijver en beeldhouwer.