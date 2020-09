André Hazes krijgt beeld in Madame Tussauds

De volkszanger, die in 2004 op 53-jarige leeftijd overleed, wordt in stijl vereeuwigd. Hazes komt in een bar waar bezoekers van het museum met hem het 'laatste rondje' bier of fris kunnen drinken.

De wassen versie van de zanger staat vanaf 8 oktober in Madame Tussauds. Zoon André komt er op korte termijn bij.