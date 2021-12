19 Kids and counting-ster Josh Duggar schuldig in kinderpornozaak

Tijdens de rechtszaak verklaarde een rechercheur van de Amerikaanse binnenlandse veiligheidsdienst volgens CNN dat een van de bestanden die werden aangetroffen op de computer van Duggar beeldmateriaal bevatte van kinderen tussen de achttien maanden en twaalf jaar oud. Deze Gerald Faulkner vertelde dat in de elf jaar dat hij dit soort zaken onderzoekt, dit in de top vijf stond van de ergste beelden die hij heeft moeten bekijken.

De zwaar christelijke familie Duggar kwam in 2015 in opspraak toen In Touch Weekly onthulde dat Josh tien jaar eerder had bekend dat hij vijf meisjes, onder wie vier van zijn zusjes, onzedelijk had betast. De familie stuurde hem naar een opvoedingskamp van de kerk en sprak met een bevriende politieagent, die geen officiële melding maakte en later zelf werd veroordeeld voor kinderporno. TLC trok daarop de stekker uit 19 Kids and counting.

Verjaard

Josh’ ouders Jim Bob en Michelle Duggar bevestigden het verhaal destijds in een interview met Fox News en Josh bood zijn verontschuldigingen aan. Het misbruik was op dat moment verjaard dus volgden er geen juridische stappen. Eerder dit jaar werd Josh Duggar alsnog opgepakt, nu wegens kinderpornobezit,

Michelle en Jim Bob Duggar publiceerden na de uitspraak donderdag een statement. Ze gaven daarin aan dat ze diepbedroefd zijn over de zaak. „Ons hart en onze gebeden zijn bij alle mensen die slachtoffer zijn geworden van kinderporno.” Het stel gaf aan er nu alles aan te zullen doen om er voor Josh’ vrouw Anna en de zeven kinderen van het echtpaar te zijn. Over hun oudste zoon zeiden ze: „Als ouders zullen we altijd voor Joshua blijven bidden en van hem houden. Wij vertrouwen in alle levensomstandigheden op God. Dank voor jullie gebeden.”