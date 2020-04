’Beelden van diefstal Van Gogh-schilderij schokkend en extreem pijnlijk’

Op beelden van bewakingscamera’s is onder meer te zien hoe de dief zich met een zware hamer een weg baant door enkele museumdeuren. Ⓒ Opsporing Verzocht

door Rob Goossens en Paola van de Velde - Het ogenschijnlijke gemak waarmee dieven een Van Gogh ontvreemdden uit het Singer Laren roept vragen op over de beveiliging van het museum. Dinsdagavond toonde Opsporing verzocht opnamen uit de beveiligingscamera’s, waarop was te zien hoe in de nacht van 29 op 30 maart een dief ogenschijnlijk eenvoudig met enkele mokerslagen het Singer Laren kon binnendringen en zo met een schilderij van Vincent van Gogh onder de arm kon weglopen.