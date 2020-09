Geen referendum over ’afdanken’ koningin Elizabeth

Mottley hoeft in het parlement geen tegenstand te verwachten. Haar Labour-partij heeft sinds 2018 alle dertig zetels in handen. Een van haar partijgenoten, bisschop Joseph J.S. Atherley, moest zelfs ’overlopen’ naar de oppositie omdat de grondwet van Barbados voorschrijft dat er altijd minstens één zetel moet worden bezet door de oppositie.

De premier wil de wijziging doorvoeren voor de viering van de 55e verjaardag van de onafhankelijkheid in november 2021. „Het is geen breuk met de monarchie, of een teken van minder respect. Integendeel. We hebben een uitstekende relatie met het Verenigd Koninkrijk en met de koninklijke familie, maar het is tijd om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van Bardados en het zelfvertrouwen van onze bevolking te versterken”, aldus Mottley.

Natuurlijke stap

„Ik kan me niet voorstellen dat het Verenigd Koninkrijk iemand anders zou willen dan een Brits staatshoofd, of de Verenigde Staten iemand anders dan een Amerikaan. Dat geldt ook voor Barbados, dus dit is slechts een natuurlijke stap”, legde ze uit aan de Australische televisiezender ABC.

In Australië, dat in 1999 een referendum hield over afschaffing van de monarchie en toen besloot om de Queen toch maar te houden, heeft de aankondiging van Barbados veel losgemaakt. Ook in andere Caribische eilandstaten zou het debat over de staatsvorm weer een nieuwe impuls kunnen krijgen. Jamaica bijvoorbeeld speelt al jaren met het idee, zonder dat er concrete stappen zijn gezet.