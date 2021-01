Linda Hakeboom: ’Tumor is voor 75 procent geslonken’

„Goed nieuws: geen uitzaaiingen meer te zien en tumor met 75 procent geslonken, feest!”, vertelt Linda, die in een eerder filmpje liet weten het enorm spannend te vinden.

„Hoewel er natuurlijk nog een lange weg te gaan is, is dit even een lichtpuntje in al deze ellende. Vandaag is gewoon feest”, voegt ze er aan toe.

De documentairemaakster kreeg in augustus vorig jaar te horen dat ze borstkanker heeft. Kort daarna volgde er nog meer slecht nieuws, er waren namelijk uitzaaiingen gevonden.