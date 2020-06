Sander Lantinga: ’Niemand bij BNN vond onze relatie raar’

In een extra uitzending van PodBast spreekt Sander Lantinga met Bastiaan Meijer, die hem vraagt of het wel handig is om te daten met je collega. „Kijk, liefde laat zich niet bepalen en liefde laat zich niet tegenhouden”, weet de deejay. „Als je verliefd bent, ben je verliefd. Dat is natuurlijk een eeuwenoude wet. Het is niet handig, dat weet ik ook wel. Maar als je gewoon open kaart speelt, vanaf het allereerste moment, dan kunnen weinig mensen er problemen mee hebben.”

Was het anders geweest als Sander en Tessel, die elkaar in 2011 het jawoord gaven, niet in de media hadden gewerkt? „Misschien is het daar wel weer wat losser, ik weet het niet. Als ik bij Philips had gewerkt, dan was het wat lastiger. Aan de andere kant, als je verliefd bent, ben je verliefd. Je moet mensen alleen wel tijdig informeren en je moet het vooral niet stiekem gaan doen. Als ze erachter komen, sta je voor de rest van je leven met 1-0 achter. Als je zegt: we zijn verliefd, en je straalt het uit, dan kunnen collega’s of werkgevers niet anders dan daar respect of waardering voor hebben.”

Omhoog gewerkt

Sander, die met Tessel drie kinderen heeft, geeft wel toe dat het hebben van een relatie op de werkvloer verre van handig is. „Het zorgt af en toe wel voor verwarring. Maar het zou de romantiek en de liefde geen goede dienst bewijzen als jij je verliefdheid zou bekeren, omdat je een collega leuk vindt. Ik prefereer liefde altijd boven werk.”

Dat Tessel op een bepaald moment Hoofd Radio werd bij BNNVARA, en dus de baas van Sander, voelde voor de ’wederhelft’ van Coen Swijnenberg niet anders. „Je groeit er allebei in mee. Ze begon als werknemer, maar heeft zich fantastisch omhoog gewerkt. Maar dan ook echt: gewerkt. Ze is gewoon heel mondig, pienter, slim en ze heeft gewoon een goed gevoel voor radio. Bij 3FM heeft ze ook het ene na het andere programma succesvol geprogrammeerd, waaronder De Coen en Sander Show. En dat is allemaal haar verdienste.”

Hij vervolgt: „Kijk, het gekke is: BNN was een kleine, leuke, jeugdige club, met een clubhuis – dat was het omroepgebouw en daar gebeurde dit soort dingen. En ik geloof niet dat iemand bij BNN het raar vond, of zo. We zaten al in de middag en zij heeft ons dus niet in de middag gezet. Ik zou er nu raar van opkijken als mensen daar achteraf een probleem mee zouden hebben gehad. Dan is dat hun gemis of vertwijfeling.”

Zowel Sander (2015) als Tessel (2018) is niet meer werkzaam voor BNNVARA.