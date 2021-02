Omroep ZWART gaat samenwerken met BNNVara

BNNVARA gaat Omroep ZWART organisatorisch ondersteunen. „Wij zijn heel blij met deze overeenkomst en met de steun die we krijgen van BNNVARA”, zegt Gianni Grot, initiatiefnemer van ZWART. „De combinatie van de rijke journalistieke historie van de VARA en het brutale karakter van BNN inspireert ons. We blijven redactioneel overigens onafhankelijk van BNNVARA.” In het beleidsplan zijn behalve de uitgangspunten voor de programmering ook aanbevelingsbrieven van Kro-Ncrv, AvroTros, VPRO en EO opgenomen.

Presentatrice Eva Cleven en documentairemaakster Yến-Nhi Lê hebben zich daarnaast verbonden aan ZWART. Zij zullen als gezicht van de omroep naar buiten treden. Eva is sinds 2016 een van de presentatrices van Het Klokhuis, maakt radio bij FunX en is ook bekend van haar deelname aan Expeditie Robinson. Volgens ZWART is het niet uitgesloten dat Eva en Yến-Nhi op termijn programma’s voor de omroep gaan presenteren.

Omroep ZWART haalde eind vorig jaar 50.000 leden binnen, genoeg om onderdeel te worden van het publieke bestel. De komende maanden wordt duidelijk of de aspirant-omroep en andere gegadigden daadwerkelijk een plekje binnen de NPO krijgen.

