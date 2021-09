’Toch dagelijkse show voor VI-mannen’

Afgelopen zomer hadden de mannen een onverwacht grote hit te pakken met het programma De oranjezomer. Johan Derksen was zichtbaar in zijn nopjes met de vrijheid om over willekeurig welk onderwerp zijn mening te geven. De kijkcijfers gingen door het dak met scores richting de 900.000.

Sinds De oranjezomer eind augustus stopte, is de kijker de interesse in late talkshows echter behoorlijk verloren. NPO1 zakte met Op1 deze week zelfs voor het eerst uit de kijkcijfer-top25. Op RTL4 wist Jinek de afgelopen dagen alleen op maandag meer dan 600.000 kijkers te trekken. Voor een week boordevol ontwikkelingen in de politiek én nieuw coronabeleid een ongehoord schamele score.

Bonje

Dat er een gat is voor een ander soort praatprogramma op de late avond, is ook SBS6-eigenaar Talpa klaarblijkelijk niet ontgaan. Toch is de oplossing - het Veronica inside-trio - opvallend te noemen. In de zomer van 2020 leidde de weigering van Wilfred Genee en René van der Gijp om dagelijks te gaan nog tot een knetterende ruzie, omdat Johan Derksen daar wél oren naar had.

Inmiddels hebben Genee en Van der Gijp hun mening hierover bijgesteld. Johan Derksen, die nog steeds voornemens is om komende zomer met pensioen te gaan, liet vrijdagmiddag telefonisch weten dat het goede nieuws hem nog niet bereikt had. „Maar ik ben ook niet degene die nog overtuigd moest worden. Ik zal het vanavond wel horen, dan.”

Een woordvoerder van Talpa kon het nieuws desgevraagd nog niet bevestigen.