Duidelijkheid over doodsoorzaak Lisa Marie Presley

De dochter van Elvis Presley overleed afgelopen januari op 54-jarige leeftijd. Over de oorzaak van haar vroege dood deden wilde geruchten de ronde: van hartproblemen tot een mogelijk overdosis. CNN wist de hand te leggen op de onthullende lijkschouwing.

Maagomleiding

De 54-jarige Lisa Marie stierf aan de gevolgen van verklevingen in de dunne darm die voor fatale opstoppingen zorgden. Dit fenomeen ontstaat doorgaans door littekenweefsel, tumoren of een hernia. In het geval van Presley concluderen artsen dat het is veroorzaakt door haar gastric bypass (maagomleiding).

Darmverklevingen door littekenvorming zijn een bekend langetermijneffect van dergelijke bariatische operaties. Op de ochtend van haar overlijden zou Lisa Marie geklaagd hebben over ’buikpijn’.