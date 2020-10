The Passion keert terug

In juni liet de EO, de omroep waarmee KRO-NCRV The Passion tien edities lang maakte, weten afscheid te nemen van het jaarlijkse evenement. De KRO-NCRV maakt vanaf 2021 The Passion, met steun van de Protestantse Kerk in Nederland. De gaststad voor de elfde editie, in 2021, wordt later bekendgemaakt.

„Het is het belangrijkste levensbeschouwelijke tv-programma bij de publieke omroep. Dat moeten we koesteren, dus blijven wij dit als KRO-NCRV brengen”, aldus Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV. „De afgelopen editie die in het teken stond van de onzekerheid in coronatijden, benadrukte dat Nederland behoefte heeft aan verbinding, hoop en inspiratie die dit paasevenement biedt.”

Eerdere jaren was de show te zien in onder andere Rotterdam, Leeuwarden, Enschede en Amersfoort. Rond oktober wordt bekendgemaakt welke stad in 2021 The Passion gaat ontvangen.

In april van dit jaar werd het programma ten gevolge van de coronamaatregelen uitgezonden vanuit het Mediapark in Hilversum met Johnny de Mol als verteller. Die uitzending trok 2,9 miljoen kijkers.