André Hazes denkt nog altijd aan trouwen

Vorige week reageerde Hazes nog op alle geruchten aan Privé. Via een appje liet hij weten: „Ik zal liegen als ik niet zou zeggen dat mijn leven momenteel overhoop ligt. Het was de bedoeling dat ik in oktober met het gezin naar Disneyland Parijs zou gaan, maar dat is allemaal onzeker geworden. Het belangrijste is dat nu alle aandacht naar kleine André gaat. Hij verdient een mooi leven.”

Hoewel de zanger hiermee lijkt te bevestigen dat hun relatie op springen staat, als hij al niet voorbij is, lijkt hij op sociale media juist te zeggen dat er geen vuiltje aan de lucht is. „Misschien op een dag...”, schrijft hij op zijn Insta Stories bij een trouwfoto van Monica en Chandler uit Friends. „Je trouwt niet met iemand waarmee je kunt leven, je trouwt met iemand waarmee je niet zonder kunt”, vervolgt hij.

Het lijkt er dan ook op dat Hazes hiermee voor eens en voor altijd een einde wil maken aan de speculaties over de breuk tussen hem en zijn Monique.

Opmerkelijk genoeg leek het er dinsdag nog op dat er geen (online) contact meer zou zijn tussen Hazes en Nikki Plessen, met wie hij vermoedelijk een scheve schaats zou hebben gereden. De redactie van Flair kwam erachter dat de twee elkaar niet meer volgden op Instagram. Dit bleek echter van korte duur. Inmiddels liken de twee elkaars foto’s weer.

Bekijk ook: André Hazes ontvolgt Nikkie Plessen op Instagram

Hazes mag nu dan wel de indruk wekken dat alles weer koek en ei is tussen de twee, op de sociale media van Moniqie blijft het nog altijd verdacht stil...