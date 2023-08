Comeback-poging Wesley Snipes: één ster

Wat: film, komedie

Regie: Chris Spencer

Met: Wesley Snipes, Spence Moore II, Tiffany Haddish

In deze zwarte variant op Magic Mike speelt Snipes ene Mr. Big, de voorman van de ooit zeer succesvolle strippersformatie The Chocolate Chips. Om het noodlijdende hotel annex nachtcafé van een vriendin in Las Vegas te redden, besluit hij de act te mobiliseren voor een comeback. Maar het afgetrainde en viriele mannenvlees dat luisterde naar namen als Da Body, Slim Sexy en Dr. X is inmiddels verworden tot een stelletje gezapige en uitgedijde veertigers.

Wie had gehoopt Wesley Snipes uit de kleren te zien gaan, komt met Back on the strip bedrogen uit. Door een auto-ongeluk kan Mr. Big zelf niet meer dansen en dus blijft zijn kloffie aan. En zo zijn er meer teleurstellingen. Het acteren is ronduit krukkig, door de merkwaardige montage gaan de meeste (vooral ranzige) grappen plat op hun gezicht en de stripscènes willen maar niet swingen. Tenenkrommend is vooral het optreden van Dr. X, een witte plastisch chirurg die zich al die jaren zwart blijkt te hebben geverfd. En zo precies denkt te weten hoe de Afro-Amerikaanse gemeenschap te lijden heeft onder alle witte privileges. Pijnlijk, maar na enkele straight-to-dvd-prullen en fletse streamingproducties lijkt de ster van Wesley Snipes met Back on the strip nu toch definitief uitgedoofd.

✭ (1 uit 5)