Premier Johnson mag in de tuin van de Queen joggen

Johnson is een fervent hardloper en is nog aan het herstellen nadat hij ernstig ziek was geworden door het coronavirus. Vanwege veiligheidsrisico's mag hij echter niet meer in het openbaar sporten. Daarom mag de premier voorlopig gebruik maken van het terrein van het paleis.

De Queen zal Johnson overigens niet met eigen ogen in de tuin van Buckingham Palace zien rondrennen. De 94-jarige vorstin zit al enige tijd in zelfquarantaine in het kasteel van Windsor met haar echtgenoot prins Philip en keert voorlopig nog niet terug.