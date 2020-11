Sia veroorzaakt ophef met trailer nieuwe film

De film, waarvan het scenario is geschreven en bedacht door de zangeres, gaat over de relatie tussen een verslaafde drugsdealer, gespeeld door Kate Hudson, en haar autistische halfzusje (Maddie Ziegler). Na het zien van de trailer hadden veel fans commentaar op het feit dat Sia geen autistische actrice had gecast om de rol van het halfzusje te vervullen. „Dit is onacceptabel en er zijn geen excuses”, schrijft een fan. „Het is heel erg kwetsend”, twittert een ander.

Sia beet vervolgens hard van zich af. „Ik heb geprobeerd om met een autistisch, jong meisje te werken, maar zij vond het vervelend en stressvol”, verdedigt de zangeres zichzelf. „Ik heb drie jaar research gedaan, ik ben teleurgesteld. Waarom kijken jullie niet eerst mijn film voordat jullie oordelen?”

Music zou dit jaar nog in première gaan, maar werd door de coronacrisis uitgesteld tot februari 2021.