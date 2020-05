Slachtoffer Epstein: ’Het was een orgie-eiland’

Terwijl de overgebleven hoofdrolspelers in het misbruikschandaal rondom Jeffrey Epstein zich hullen in stilzwijgen, doen de slachtoffers dat niet. In de vierdelige Netflix-documentaireserie Filthy Rich zijn geluidsopnames te horen van de schrijnende politie-interviews die de betrokken meisjes hebben gegeven over de wanstaltige misdaden van de miljardair die afgelopen zomer een einde aan zijn leven maakte.