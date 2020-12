Linda Gray (80) verliest enige zoon

Haar zoon JEFF THRASHER (56) is overleden.

LINDA GRAY geeft geen details als zij in een verklaring zegt: „Laat ons het leven van mijn zoon voeren. Hij was de vriendelijkste, grappigste en liefste... Hij bracht de wereld zo veel liefde en werd door iedereen geliefd. Dat zijn reis een magische mag zijn.”

Bij de post op haar Instagram-pagina plaatste zij een foto van Jeff, op de rug gezien, terwijl hijj door een park met bomen in herfstkleuren rijdt. Wat er is gebeurd, wanneer en waaraan hij is overleden, maakt zij niet bekend. Volgens Soap Hub, een site gespecialiseerd in nieuwste over series en soapsterren, leed Jeff aan leukemie.

Jeff werkte in Los Angeles als producer en regisseur van verschillende series.

Linda Gray was in de jaren tachtig zeer succesvol in haar rol als Sue Ellen, de alcoholverslaafde echtgenote van tv-boef JR Ewing. Later speelde zij ook nog in Melrose Place, Models Inc. en The Bold and The Beautiful. Zij bleef echter vooral Sue Ellen.

Ook privé ging het Linda – die maar niet ouder lijkt te worden – niet altijd voor de wind. Zo maakte de actrice in 1983 een einde aan haar huwelijk met fotograaf ED THRASHER, de vader van Jeff en dochter KEHLY, met een pijnlijke scheiding tot gevolg. In 2006 overleed hij.

„Toen we uit elkaar gingen, werd ik door de vrouwen uit de buurt als oud vuil behandeld”, vertelde Linda een paar jaar geleden aan een Britse krant. „Hun echtgenoten, daarentegen, boden mij allemaal een schouder aan om op ’uit te huilen’. Bij LARRY HAGMAN (JR Ewing, red.) en zijn vrouw kon ik gelukkig écht terecht voor steun.”

„Het was een eer zijn moeder te zijn”, zegt Linda over haar zoon. Ze is ervan overtuigd hem ooit terug te zien. „Oh ja, daar geloof ik in. Ik zou graag al mijn vrienden en familieleden aantreffen en ze omarmen en met ze dansen.”