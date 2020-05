Ook prinses Mako moet huwelijk uitstellen

De Japanse prinses Mako, de oudste dochter van kroonprins Fumihito, had na eerder uitstel voor dit jaar nog geen datum geprikt, maar ziet haar huwelijk opnieuw op de lange baan geschoven worden door de coronacrisis. Haar probleem is de studie van haar verloofde Kei Komuro aan de Fordham Universiteit in New York.

Hij zou een dezer dagen stage moeten gaan lopen bij een advocatenkantoor om zijn studie te kunnen afronden. Maar momenteel zit stage lopen en het afronden van de tweejarige studie onder de huidige omstandigheden er niet in. En daardoor, zo meldden Japanse media, wordt de bruiloft op de lange baan geschoven.

Financiële huishouding

Het verhaal van Mako en Kei is ook zonder deze complicatie ingewikkeld. In september 2017 werd hun voorgenomen verloving aangekondigd door het Bureau van de Keizerlijke Hofhouding. Enkele maanden later werd ook een trouwdatum bekendgemaakt: 4 november 2018. Weer enkele maanden later werd bekend dat de bruiloft zou worden verschoven naar 2020.

Officieel omdat ze er nog niet klaar voor waren en om ruim baan te geven aan de voorbereidingen op de troonsafstand van Mako's opa keizer Akihito, maar in werkelijkheid omdat er problemen waren ontstaan over de financiële huishouding van Keis moeder. Die had jaren eerder ruzie gekregen met haar verloofde over een bedrag dat hij naar eigen zeggen had geleend voor de studie van Kei. De moeder dacht dat het om een gift ging, maar toen haar relatie op de klippen liep, eiste de ex-minnaar ten tijde van de verloving van Kei en Mako het geld op.

Het geschil is nog steeds niet tot tevredenheid van alle partijen opgelost, zo bleek verschillende keren toen Fumihito naar de trouwplannen van zijn dochter werd gevraagd. De verwachting was dat in februari een datum bekend zou worden gemaakt, maar toen eiste de coronacrisis opeens de aandacht op en nu is het Kei die zijn studie niet kan afronden. Mako moet net als Theodora en Beatrice, die beiden ook al langere tijd verloofd zijn, nog even geduld hebben.