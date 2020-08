Dj Edith den Doosch keert terug op de radio

Ook Edith den Doosch gaat deel uitmaken van het nieuwe tableau van dj’s, meldt de zender. Den Doosch was in de jaren tachtig en negentig een van de bekendste vrouwelijke dj’s van Nederland. Zij maakte toen radio voor talloze zenders, zoals Radio Veronica, Radio 538, Radio 10, Sun FM en New Dance Radio.

Den Doosch gaat elke middag tussen 13.00 en 17.00 uur een middagprogramma maken. Dit wordt momenteel gepresenteerd door Stefan Brau, die doorschuift naar het begin van de avond. Easy FM is te beluisteren via DAB+ kanaal 10c, via de kabel en de app.