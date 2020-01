Malia Obama op uit de hand gelopen feest

Op Twitter liet een bewoner van het huis waar het feest plaatsvond weten dat het een wilde avond was. „Een raam was op de een of andere manier kapot en mijn huis is smerig.” Ook waren de aanwezigen verbaasd over de feestende Malia. „Afgaand op de verhalen van alle schoolvrienden van mijn kamergenoot die gisteravond langskwamen, heeft Malia een wild leven. Ik kan niet zo hard feesten als zij en haar vrienden.”

Naast de grote hoeveelheid drank was er ook marihuana in het huis. Het is niet bevestigd dat Malia van de drugs gebruik heeft gemaakt, wel is ze al een paar keer gespot met ’verdachte sigaretten’.

De dochter van Obama verbleef een weekend in Londen met haar vriend Rory en genoot daar van de bars en restaurant. De twee verbleven in Islington in het huis van haar schoonouders ter waarde van 2,1 miljoen euro.