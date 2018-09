Bijzonder bruiloftssouvenir voor Harry en Meghan

Origineelste bruiloftssouvenir

Het neefje van Meghan Markle, Tyler Dooley (25), een cannabisboer uit Oregon, heeft aangekondigd een nieuwe marihuanasoort te produceren: de Markle’s Sparkle.

Cannabis is legaal in die Amerikaanse staat. Mocht zijn tante hem, samen met prins Harry, ooit bezoeken, dan is hij ’meer dan blij’ om hen een sample te laten proberen.

Bruidstaart

200 citroenen, 500 eieren, 20 kilo boter, 20 kilo bloem, 20 kilo suiker en 10 flessen vlierbloesemlikeur, gemaakt van vlierbloesem van het land bij het landhuis van Sandrigham, de privéwoning van Queen Elizabeth II.

De ingrediënten van de bruidstaart van Harry en Meghan zijn bekendgemaakt door Kensington Palace.

Met de taart breekt het bruidspaar met de koninklijke traditie van fruittaarten met icing.

Eind maart maakte Kensington Palace bekend dat Harry en Meghan een keuze hadden gemaakt voor hun bruidstaart. Het paar, dat zaterdag trouwt, wil een taart van de hand van Ptak. Zij staat bekend om haar gebruik van seizoensproducten en organische ingrediënten.

