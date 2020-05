Insider verklapt: dit deed romantische Meghan voor Harry’s verjaardag

Meghan en Harry waren in 2016 samen in Botswana en kampeerden er samen. De hertogin wilde haar man graag verrassen met eenzelfde romantische ervaring. „Het is een plek die zo veel voor ze betekent - en vooral voor Harry - dus Meghan wilde die mooie plek naar hem toe brengen op die dag. Dus ze had een tent opgezet, slaapzakken neergelegd, gekookt en bootste Botswana na waar ze verliefd op elkaar werden.”

De prins vertelde in 2017 al tijdens hun verlovingsinterview dat ze pas twee dates hadden gehad toen hij naar Afrika vertrok. „En toen was het denk ik drie of vier weken later dat ik haar wist over te halen om naar mij toe te komen in Botswana”, zei Harry destijds. „En daar hebben we samen gekampeerd onder de sterren. Ze kwam en bleef vijf dagen bij me en dat was absoluut fantastisch.”