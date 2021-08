Mick van Wely achter penoze aan naar Costa del Sol

Premium Binnenland

Kidnaps nu wekelijkse kost, politie vindt situatie zorgelijk

De kidnap van een volstrekt onschuldige man (56) uit Hoofddorp vorige week in het Noord-Hollandse Cruquius staat niet op zich. De politie wordt wekelijks geconfronteerd met ontvoeringen in het criminele circuit. Dat criminelen zich vergissen in een doelwit is gemeengoed.