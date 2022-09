Premium Het beste van De Telegraaf

Seizoen vijf van The handmaid’s tale: wraak op Gilead

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

De VS omgedoopt tot Gilead. Ⓒ MGM

Het grootste gedeelte van de vrouwen is onvruchtbaar geworden door vervuiling, een kleine elite maakt de dienst uit en dwingt het handjevol resterende vruchtbare vrouwen (de handmaids, herkenbaar aan hun rode mantels en witte hoofdbedekking) zwanger te worden voor ze en te baren. Welkom in Gilead, de fundamentalistisch-christelijke Noord-Amerikaanse staat in wat ooit de Verenigde Staten was, waar vrijheden voor vrouwen niet meer bestaan. Gelukkig gloort er ook hoop aan de horizon: voor verzet en vergelding is meer plek dan ooit in aanloop naar seizoen vijf.